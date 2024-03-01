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В Минтрансе высказались об альтернативных способах пополнения авиапарка России

Минтранс РФ: в долгосрочной перспективе альтернатив для авиапарка России нет

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Авиапарк России будет пополняться отечественными самолетами, других альтернатив сейчас нет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ.

«Все понимают, что будущее российского рынка за новыми российскими самолетами, и в долгосрочной перспективе альтернатив этому подходу сейчас не просматривается», — заявили в ведомстве.

В министерстве также подчеркнули, что эксплуатационная надежность российского парка находится на высоком уровне. Это касается как отечественных, так и иностранных самолетов.

С начала 2023 года российские авиакомпании выкупили у своих зарубежных лизингодателей 165 самолетов. Средства на эти цели выделил Фонд национального благосостояния (ФНБ). Сумма составила 300 млрд рублей. Лимит был полностью использован.

До этого сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

Ранее стало известно о переносе поставок импортозамещенных самолетов SJ-100 на 2026 год.

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