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Силовики организовали доследственную проверку КИВИ банка

ФСБ начала проверку КИВИ Банка на предмет возможного вывода средств за границу

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Сотрудники ФСБ начали проверку КИВИ Банка на предмет возможного вывода за границу денег, которые кредитная организация получила незаконным путем. Об этом сообщает РБК.

«<…> Проверку по заявлению Центробанка проводят сотрудники управления «К» ФСБ России», — уточнили в сообщении.

До этого Центробанк не выявил фактов хищения денежных средств с электронных кошельков клиентов КИВИ банка в ходе недавней проверки финучреждения. С таким заявлением выступила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

21 февраля ЦБ отозвал лицензию у КИВИ банка, после чего начал блокировать операции через его кошельки.

В середине января стало известно о продаже российских активов гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited за 23,7 млрд рублей. Компания принадлежит экс-главе КИВИ Андрею Протопопову. Сделка была завершена 30 января.

Ранее индекс Мосбиржи обновил годовой максимум с февраля 2022 года.

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