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Набиуллина заявила, что банки должны нести материальную ответственность за риски

ЦБ РФ: банки должны нести материальную ответственность за рискованную политику

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Кредитные организации должны нести материальную ответственность за рискованную политику, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее цитирует ТАСС.

«Пример КИВИ банка здесь показателен», — отметила она.

По словам Набиуллиной, ЦБ планирует ввести дифференциацию взносов банков в Фонд страхования вкладов. Это позволит хотя бы частично защитить средства клиентов в случае краха кредитной организации.

На прошлой неделе Банк России лишил КИВИ банк лицензии. Причиной стали серьезные нарушения. Подробнее о последствиях рассказала «Газета.Ru».

До этого кандидат экономических наук Денис Перепелица дал совет владельцам киви-кошельков. Эксперт рекомендовал обратиться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Есть шанс таким образом вернуть часть денег, уверен Перепелица.

Ранее стало известно, когда вкладчикам КИВИ банка начнут выплачивать страховое возмещение.

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