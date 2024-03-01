Набиуллина заявила, что банки должны нести материальную ответственность за риски

Кредитные организации должны нести материальную ответственность за рискованную политику, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее цитирует ТАСС.

«Пример КИВИ банка здесь показателен», — отметила она.

По словам Набиуллиной, ЦБ планирует ввести дифференциацию взносов банков в Фонд страхования вкладов. Это позволит хотя бы частично защитить средства клиентов в случае краха кредитной организации.

На прошлой неделе Банк России лишил КИВИ банк лицензии. Причиной стали серьезные нарушения. Подробнее о последствиях рассказала «Газета.Ru».

До этого кандидат экономических наук Денис Перепелица дал совет владельцам киви-кошельков. Эксперт рекомендовал обратиться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Есть шанс таким образом вернуть часть денег, уверен Перепелица.

Ранее стало известно, когда вкладчикам КИВИ банка начнут выплачивать страховое возмещение.