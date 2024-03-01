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Bosch продаст свою российскую штаб-квартиру в Подмосковье

РБК: холдинг Bosch продаст свою российскую штаб-квартиру в подмосковных Химках

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Global Look Press

Германская компания Bosch начал искать покупателя штаб-квартиры на Вашутинском шоссе в подмосковных Химках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на трех консультантов по недвижимости.

В пресс-службе российского офиса Bosch уточнили, что рассматривают всевозможные варианты эксплуатации здания с учетом необходимости адаптации бизнеса, однако конечного решения пока нет.

Собеседник РБК рассказал, что в настоящее время штаб-квартира в Химках пустует.

Здание площадью 59 тыс. кв. м было построено в 2014 году для 700 сотрудников Bosch в России и координации работы группы на территории страны. На строительство сооружения ушло около €100 млн.

В декабре газета «Коммерсантъ» писала, что Bosch ведет переговоры о продаже петербургских заводов турецкому инвестфонду Can Holding. По словам основателя российской компании Jacky's Гусейна Иманова, из переговоров вышел китайский Hisense, так как турки предложили вдвое большую сумму.

Из-за российской специальной военной операции на Украине начиная с весны 2022 года многие зарубежные компании, такие как McDonald's, The Coca-Cola Export Corporation, Nike Inc, Adidas AG, Inditex S.A. (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka), приняли решение приостановить свою работу в РФ или полностью покинуть рынок страны.

Ранее российские магазины LG, Bosch и Sony начали распродавать остатки перед закрытием.

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