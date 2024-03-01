Финансист спрогнозировала цены на нефть в марте

Цены на нефть эталонной североморской марки Brent в марте останутся вблизи текущих уровней — $80-85 за баррель — с тенденцией к повышению. Такой прогноз «Газете.Ru» дала эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева.

«Поддержку котировкам окажет сокращение добычи нефти в России на 500 тыс. баррелей в сутки в марте, соблюдение условий сделки ОПЕК+ остальными участниками и напряженная ситуация на Ближнем Востоке», — отметила эксперт.

Она напомнила, что по планам российского правительства, дисконт между российской нефтью Urals и Brent в 2024 году должен составить $15.

«Снижение дисконта до указанного уровня должно произойти за счет диверсификации поставок нефти. Ввиду эмбарго цены на Urals остаются под давлением, существенно сократить дисконт пока не представляется возможным. Текущий уровень цен является выгодным для России и ее бюджета», — заключила Кокорева.

28 февраля цена на нефть марки Brent превысила $84 за баррель впервые с 29 января (плюс 1,31% за сутки). Группа ОПЕК может сохранить дополнительные сокращения до конца года, сообщили Reuters два источника, комментируя рост цен на нефть. По данным лондонской биржи ICE на 12:08 мск 1 марта, баррель Brent стоит $82,5. С момента закрытия торгов четверга он подорожал на 60 центов.

Ранее стало известно, что страны G7 планируют ужесточить ценовой лимит на российскую нефть.