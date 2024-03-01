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Стало известно, будет ли Австралия отправлять уголь на Украину в ответ на запрос Киева

Премьер Альбанезе: Австралия не будет отправлять уголь на Украину

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Австралия не планирует отправлять свой уголь на Украину в ответ на просьбу Киева о поставке 80 тыс. тонн энергоносителя. Об этом заявил глава австралийского правительства Энтони Альбанезе в эфире радиостанции 3AW, вещающей из Мельбурна.

Премьер объяснил, что Австралия не будет отправлять свой уголь Киеву, так как «Украина находится очень далеко и может найти энергоресурсы ближе».

«Такова реальность. Мы находимся далеко, и наш уголь экспортируется на север, нашим ближайшим соседям, Китаю и Индии», — сказал он.

Альбанезе подчеркнул, что Канберра и без отправки угля сейчас «является одним из крупнейших доноров Украины».

«Недавно мы объявили о новом пакете помощи в размере 50 млн австралийских долларов [около $ 32,5 млн]. Эти деньги они могут использовать для покупки оружия или энергии», — добавил премьер.

До этого власти Австралии решили утилизировать списанные вертолеты военно-воздушных сил страны MRH-90 Taipan, а не отправлять их Украине, несмотря на то, что Киев просил об их передаче.

Ранее Энтони Альбанезе не стал обещать Украине запрошенную ею помощь в виде поставок угля и вертолетов.

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