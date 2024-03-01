Стало известно, что больше всего подорожало из подарков к 8 Марта

С 1 по 28 февраля 2024 года средний чек на букет цветов составил 2705 руб., что на 19% выше уровня прошлого года. Цветы больше всего подорожали из подарков к 8 Марта. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД», проанализировав покупки россиян накануне праздника.

Там уточнили, что средний чек на букет цветов при заказе через интернет вырос еще больше — на 20% за год, до 3420 руб. Число покупок россиянами цветов в офлайне увеличилось на 7% за 12 месяцев, в онлайне — на 52%.

Второе место по росту цен занял шоколад — средний чек на него за год повысился на 18%, до 315 рублей, его в феврале 2024 года покупали на 7% чаще, чем годом ранее.

На 12% подорожали ювелирные изделия. Средний чек на ювелирку в феврале 2024 года составил 8910 руб., их покупали на 7% чаще, чем годом ранее.

По 11% за год прибавили в цене одежда и обувь. Они обходились россиянам в среднем в 3530 руб., их покупали на 2% реже.

По 10% прибавила в стоимости электроника. Средний чек на нее в феврале 2024 года достиг 6990 руб., а число покупок упало на 4%. Средний чек на парфюмерию за год вырос на 8%, до 4910 руб. Число покупок увеличилось на 9%.

Меньше всего подорожали спорттовары — плюс 5% за год. Средний чек на них составил 4050 руб., а число покупок повысилось на 6%.

Эксперты «Чек Индекса» отметили, что при сохранении аналогичной модели потребления, в начале марта 2024 года траты на букет цветов могут вырасти на 25-30%, до уровней 3200 – 3400 руб. по России и 4900 – 5100 руб. — в Москве.

«На фоне девальвации значимости «Дня Валентина», часть подарков уже не первый год переходит на праздник 8 марта. В этом году траты на универсальные подарочные категории выше, что свидетельствует о более высоком уровне потребительской уверенности», — отметили эксперты.

Ресурс провел исследование в конце февраля 2024 года.

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