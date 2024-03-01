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В Госдуме предрекли рост числа отказов россиянам в ипотеке

Аксаков: станет больше отказов ипотечным заемщикам из-за новых надбавок ЦБ

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«Газета.Ru»

Банки начнут чаще отказывать россиянам в ипотеке. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он пояснил, что даже наличие достаточного первоначального взноса потребует от банков увеличивать резервирование, если показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН) высокий.

«Для крупных банков вводимые коэффициенты, наверное, менее затруднительны. Но если судить по примеру того, как подействовало увеличение коэффициента риска по кредитам с низким первоначальным взносом, то и доля высокорискованных кредитов с ПДН более 80% значительно уменьшится», — спрогнозировал парламентарий.

По его мнению, меры ЦБ стабилизируют рынок ипотеки в России. Основной сегмент продаж в настоящее время — это квартиры в новостройках. Поэтому застройщики могут предусматривать иные механизмы продажи жилья, например, рассрочку, заключил Аксаков.

По данным ЦБ, доля жилищных займов с первоначальным взносом до 20% упала с 50% в третьем квартале 2023 года до 15% в октябре-ноябре 2023 года. Регулятор ожидает замедления роста ипотеки в России в 2024 году до 10-15% с 20-25% в 2023-м.

Что ждет россиян в свете новых мер ЦБ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ЦБ назвал новые надбавки по ипотеке запретительными.

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