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Мировому спросу на газ предрекли значительный рост

Экономист Беняхья: спрос на газ увеличится к 2050 году из-за роста населения

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Владимир Песня/РИА Новости

Мировой спрос на природный газ значительно увеличится к 2050 году в связи с ростом населения, прогнозирует член рабочей группы Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Фарид Беняхья. Его слова приводит РИА Новости.

«По подсчетам специалистов, к 2050 году может прибавиться около двух миллиардов жителей нашей планеты», — отметил экономист.

Растущий спрос на газ потребует дополнительных инвестиций в эту сферу, подчеркнул Беняхья. По его оценкам, вложения могут составить $9-10 млрд.

В феврале в МЭА спрогнозировали замедление роста мирового спроса на нефть в 2024 году.

До этого заместитель председателя правительства РФ Александр Новак публично не согласился с тезисами о том, что нефть изживает себя как ресурс и заявил, что спрос на топливо будет расти как минимум до 2040 года.

Ранее стало известно, что Россия и Иран продолжают переговоры по своповым поставкам нефти и газа.

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