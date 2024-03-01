В России составили портрет ипотечного заемщика

Чаще всего ипотеку в России в 2023 году оформляли люди от 25 до 45 лет, по большей части женщины с высшим образованием, состоящие в официальном браке и не имеющие детей. Такой портрет ипотечного заемщика составили эксперты Банки.ру.

«По сравнению с мужчинами женщины обладали более высокой кредитоспособностью, и, следовательно, имели больше шансов на одобрение ипотеки», — пояснили аналитики.

Основное число запросов на ипотечные кредиты в 2023 году пришлось на официально трудоустроенных россиян и индивидуальных предпринимателей. Меньше всего заявок поступило от неработающих лиц и пенсионеров. Треть потенциальных заемщиков хотели оформить ипотеку на срок от 20 до 30 лет.

Средняя сумма ипотеки за год выросла почти на 9%, до 3,3 млн рублей. Как и годом ранее, заемщики чаще всего запрашивали диапазон от 1 до 3 млн рублей. При этом заявок на более крупные суммы стало больше. Наиболее ощутимый прирост показал диапазон от 5 до 10 млн рублей. Доля подобных ипотечных заявок выросла с 13% в первом квартале до 18% в четвертом.

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