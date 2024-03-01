Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В России составили портрет ипотечного заемщика

Банки.ру: чаще всего ипотеку в РФ берут замужние женщины в возрасте 25-45 лет

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Чаще всего ипотеку в России в 2023 году оформляли люди от 25 до 45 лет, по большей части женщины с высшим образованием, состоящие в официальном браке и не имеющие детей. Такой портрет ипотечного заемщика составили эксперты Банки.ру.

«По сравнению с мужчинами женщины обладали более высокой кредитоспособностью, и, следовательно, имели больше шансов на одобрение ипотеки», — пояснили аналитики.

Основное число запросов на ипотечные кредиты в 2023 году пришлось на официально трудоустроенных россиян и индивидуальных предпринимателей. Меньше всего заявок поступило от неработающих лиц и пенсионеров. Треть потенциальных заемщиков хотели оформить ипотеку на срок от 20 до 30 лет.

Средняя сумма ипотеки за год выросла почти на 9%, до 3,3 млн рублей. Как и годом ранее, заемщики чаще всего запрашивали диапазон от 1 до 3 млн рублей. При этом заявок на более крупные суммы стало больше. Наиболее ощутимый прирост показал диапазон от 5 до 10 млн рублей. Доля подобных ипотечных заявок выросла с 13% в первом квартале до 18% в четвертом.

С 1 марта Банк России ужесточает требования к ипотечным кредитам россиян. Кого это коснется — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, когда ждать снижения цен на первичку и вторичку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами