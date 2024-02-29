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Сбер наградил победителя конкурса АСИ «Знай наших»

Сбер будет продвигать бренд победителя конкурса «Знай наших» на своих банкоматах

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Пресс-служба Сбера

Сбер является одним из самых не только дорогих брендов, но и самых опытных. Об этом, объявляя победителя конкурса брендов «Знай наших» в номинации Гран при, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Отмечается, что конкурс второй год подряд проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ).

«Более 180 лет нашему бренду, и я желаю всем победителям, чтобы их бренды были еще большими долгожителями. Но для того, чтобы бренд был всегда актуальным, необходимо следовать технологиям. Когда мы думали про номинацию, мы хотели объединить с одной стороны технологичную компанию, и с другой – компанию, которая думает о нашем будущем, о наших детях», — сказал Ведяхин.

Обладателем награды стал сооснователь компании «Инновации детям» и создатель интерактивной песочницы для детей Дмитрий Андреев.

«Очень приятно, что именно Сбер вручает нам эту награду, так как он много делает для образования. Моя компания началась с рождением первой дочери, теперь у меня пять детей. Все началось с моей семьи, а сейчас мы меняем весь мир», — рассказал он.

Как уточнили в Сбере, банк подарил компании «Инновации детям» рекламу на всех своих банкоматах.

«Мы будем вас продвигать на всех наших устройствах самообслуживания, у вас будет огромнейшая аудитория, у нас примерно 108 миллионов человек клиентов», — добавил Ведяхин.

Напомним, конкурс «Знай наших» организован АСИ для поддержки перспективных отечественных брендов России. Первый конкурс прошел в 2023 году по поручению президента России Владимира Путина. В нем приняли участие порядка 5 тысяч участников.

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