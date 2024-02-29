Западные производители ищут замену рекордно дорогому какао

Из-за рекордного роста цен на какао западные производители кондитерских изделий выпускают сладости с меньшим содержанием этого дорогого ингредиента или вовсе без него. Об этом сообщает Bloomberg.

Когда в прошлом году Mars уменьшила вес популярного шоколадного батончика Galaxy на 10 грамов без снижения цены, британские покупатели были удивлены. Однако трейдеры какао ожидали такого шага.

Цены на какао достигли рекордных высот, и участники рынка не ждут скорого снижения. Засуха и болезни в Западной Африке, крупнейшем мировом производителе, а также структурные проблемы привели к взлету цен.

По словам старшего вице-президента Национальной ассоциации кондитеров США Брайана Маккиона , в условиях ограниченного повышения цен компании уменьшают упаковки, используют автоматизацию для снижения издержек и продвигают продукцию с меньшим содержанием какао или другими ингредиентами.

До этого в гильдии кондитеров объяснили, что будет с ценами на шоколад в России.

Ранее Россия нашла нового поставщика какао-бобов.