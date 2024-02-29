Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Западные производители ищут замену рекордно дорогому какао

Bloomberg: из-за цен компании выпускают шоколад с меньшим содержанием какао

close
100%
Twitter

Из-за рекордного роста цен на какао западные производители кондитерских изделий выпускают сладости с меньшим содержанием этого дорогого ингредиента или вовсе без него. Об этом сообщает Bloomberg.

Когда в прошлом году Mars уменьшила вес популярного шоколадного батончика Galaxy на 10 грамов без снижения цены, британские покупатели были удивлены. Однако трейдеры какао ожидали такого шага.

Цены на какао достигли рекордных высот, и участники рынка не ждут скорого снижения. Засуха и болезни в Западной Африке, крупнейшем мировом производителе, а также структурные проблемы привели к взлету цен.

По словам старшего вице-президента Национальной ассоциации кондитеров США Брайана Маккиона , в условиях ограниченного повышения цен компании уменьшают упаковки, используют автоматизацию для снижения издержек и продвигают продукцию с меньшим содержанием какао или другими ингредиентами.

До этого в гильдии кондитеров объяснили, что будет с ценами на шоколад в России.

Ранее Россия нашла нового поставщика какао-бобов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами