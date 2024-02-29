Китай закупит у России рекордный объем муки

В текущем сельхозгоду (начался в июле 2023 года) Китай может установить рекорд по закупкам российской муки, заявил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Его слова приводит ТАСС.

За период с июля по январь КНР приобрела у России около 125 тыс. тонн муки против 80 тыс. тонн за весь прошлый сезон. К концу сельхозгода показатель еще вырастет и, скорее всего, побьет рекорд 2019-2020 годов в 138 тыс. тонн, прогнозирует эксперт.

Всего с начала сезона Россия направила на продажу за границу свыше 630 тыс. тонн муки.

До этого глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Россия не заинтересована в зерновой сделке. У страны есть другие возможности для реализации зерна, отметил министр.

На прошлой неделе была названа сумма, которую Россия потеряла из-за зерновой сделки.

Ранее Россия лишилась крупнейшего покупателя зерна.