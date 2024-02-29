В Союзе потребителей оценили последствия отказа России от общемировых цен

Разрешение не учитывать общемировые индикаторы при определении монопольно высоких и низких цен товаров, которое получила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), не будет касаться потребительских товаров напрямую. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

По его словам, нововведение отражает реальную ситуацию, потому что российская экономика отделилась от экономики других стран. Поэтому России нет смысла ориентироваться на цены других государств, считает эксперт.

«Если мы посмотрим на цены на продовольствие, то они намного ниже, чем в европейских странах. Ориентация на мировые цены в отношении сырья потребителям точно ничего не дала бы, только дала бы возможность производителям завышать цены», — подчеркнул Шелищ.

29 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешит ФАС не учитывать общемировые индикаторы при определении монопольно высокой и низкой стоимости товара. Управляющий партнер Veta Илья Жарский отметил, что если у рынка отнимут возможность ориентироваться на мировые цены, взамен должны быть предложены ориентиры и правила ценообразования. По его словам, установление рыночной цены в пределах изолированного российского рынка выглядит исключительно сложно.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать снижения цен на первичку и вторичку.