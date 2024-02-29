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Инвесторы бегут с фондового рынка Японии

Reuters: за неделю иностранцы вывели из японских акций почти $19 млн

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Shuji Kajiyama/AP

Фондовый рынок Японии столкнулся с оттоком капитала. Об этом пишет Reuters.

За укороченную неделю, закончившуюся 22 февраля, зарубежные инвесторы вывели из японских акций $19 млн. Согласно данным Министерства финансов Японии, иностранцы остаются нетто-продавцами на местном долговом рынке вторую неделю подряд.

Сами японцы предпочитают вкладываться в ценные бумаги зарубежных компаний. По данным Morningstar, японские фонды акций, ориентированные исключительно на внутренние рынки, получили в январе лишь $1,2 млрд по сравнению с притоком $7,8 млрд в фонды, ориентированные на иностранные инвестиции. Главным образом инвесторов Японии привлекают технологические акции США и ценные бумаги Индии.

На прошлой неделе японский индекс Nikkei впервые за 30 лет установил новый рекорд.

Ранее американский индекс S&P 500 впервые в истории закрылся выше 5000 пунктов.

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