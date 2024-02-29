В ВТБ назвали недвижимость одним из драйверов роста экономики

Удорожание материалов и потребность в софинансировании являются основными вызовами, с которыми сейчас сталкивается отрасль государственно-частного партнерства, считает руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук в рамках Стратегической недели ВТБ.

«Мы, как пионер государственно-частного партнерства и привлечения частных инвестиций, поддерживаем тезис — не сдерживать рост экономики [проекта для инвесторов]. Мы призываем не сдерживать и не ограничивать доходность инвестора, которую он может получить при участии в инфраструктурных проектах», — сказал он в интервью Business FM.

Сергейчук добавил, что акционеры, по сравнению с кредиторами, несут повышенные дополнительные риски, связанные со строительством.

«Поэтому ограничение его доходности может понизить интерес инвесторов к участию в таких ГЧП-проектах, что в свою очередь может привести к удорожанию стоимости проекта или снижению его качества», — сказал он.

Также Сергейчук предложил заниматься конкретными проектами, чтобы банки могли понимать, какие у государства приоритеты.

«Если говорить о самих проектах, то предлагаем, помимо масштабных программ социально-экономического развития, формирования транспортных артерий, расшивки узких мест в инфраструктуре, переходить к конкретному списку проектов, по которым планируется заключение концессионных соглашений или возможно предоставление других инструментов государственной поддержки», — сказал он.

Сергейчук подчеркнул, что понимание, какие проекты надо развивать в первую очередь, «поможет банку усиленно заняться реализацией действительно важных проектов».

Руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ добавил, что инфраструктурные проекты - мощный драйвер роста и повышения качества жизни людей.

«Инфраструктурные проекты выступают настоящим локомотивом, так как обеспечивают мультипликативный эффект для экономики, стимулируют занятость и потребительский спрос», — сказал он.

Ранее в ВТБ создали сервис аналитики для оценки новостроек.