В России измерили неравенство доходов населения

Неравенство доходов россиян в 2023 году выросло, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении в стране.

По итогам прошлого года коэффициент Джини, характеризующий степень неравенства в распределении доходов внутри групп населения, вырос до 0,403. Для сравнения: в 2022-м показатель составлял 0,395.

Накануне Росстат посчитал рост реальной зарплаты в России в 2023 году. По предварительным данным, за год выплаты увеличились в среднем на 7,8%.

Между тем средняя зарплата в IT-отрасли за второе полугодие 2023-го упала на 15%, до 141 тыс. рублей. В основном доходы упали у сотрудников из регионов, а также специалистов начального уровня.

До этого российские студенты назвали размер «зарплаты мечты».

Ранее россияне рассказали, какую пенсию хотели бы получать.