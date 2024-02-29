Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В России измерили неравенство доходов населения

Росстат: в России за 2023 год выросло неравенство доходов населения

close
100%
Depositphotos

Неравенство доходов россиян в 2023 году выросло, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении в стране.

По итогам прошлого года коэффициент Джини, характеризующий степень неравенства в распределении доходов внутри групп населения, вырос до 0,403. Для сравнения: в 2022-м показатель составлял 0,395.

Накануне Росстат посчитал рост реальной зарплаты в России в 2023 году. По предварительным данным, за год выплаты увеличились в среднем на 7,8%.

Между тем средняя зарплата в IT-отрасли за второе полугодие 2023-го упала на 15%, до 141 тыс. рублей. В основном доходы упали у сотрудников из регионов, а также специалистов начального уровня.

До этого российские студенты назвали размер «зарплаты мечты».

Ранее россияне рассказали, какую пенсию хотели бы получать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами