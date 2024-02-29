Экономист спрогнозировал курс доллара на март

В марте курс доллара будет находиться в широком диапазоне — от 87 до 92 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент, кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица.

«Ситуация на валютном рынке неустойчивая, рубль завершил цикл ослабления и начал укрепляться. До конца марта он может укрепиться до 87 рублей, но есть перспективы и дальнейшего укрепления. Движение курса на валютном рынке может происходить с коррекциями, короткими циклами ослабления рубля с последующим укреплением. И судя по всему — диапазон этот сейчас будет достаточно широк», — сказал экономист.

Он уточнил, что это во многом связано с высоким уровнем неопределенности в мировой экономике, нарастающей инфляцией в США и Евросоюзе, неустойчивостью цен на нефть, краткосрочным воздействием периода выплаты налогов российскими экспортерами.

«В марте рубль может поддержать период выплаты налогов для экспортеров, потенциальный рост цен на нефть, вероятное снижение курса доллара по отношению к остальным валютам. Тенденция к укреплению рубля может сохраниться, а курс рубля вряд ли опустится ниже 87 рублей», — подытожил Перепелица.

По данным Мосбиржи на 11:07 мск, доллар стоит 90,9 рубля. Американская валюта подешевела на 25 копеек по сравнению с уровнем закрытия торгов среды.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин объяснил укрепление рубля.