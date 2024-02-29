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Россиянам рассказали, какая инвестиция выгоднее вклада

Экономист Шедько: доход на ИИС за пять лет превысит доход на вкладе на ₽260 тыс.

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Россиянам стоит открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в 2024 году, за пять лет на нем можно заработать на 260 тыс. рублей больше, чем на вкладе. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор экономических наук, профессор кафедры Государственное и муниципальное управление Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Шедько.

«По сравнению с доходом от срочного вклада доход от ИИС больше на 13% за счет налогового вычета. При пополнении ИИС в сумме 400 тыс. рублей, сумма вычета составит 52 тыс. рублей в год. Этот тип ИИС лучше выбрать начинающему инвестору», — отметил экономист.

По его словам, рисков у инвестора при открытии такого ИИС практически нет.

При выборе брокера для открытия ИИС надо учесть следующие параметры: надежность, размер комиссий, поддержка пользователей (на сколько качественно работает консультационная и техническая поддержка у брокера), удобство пользования личным кабинетом для управления счетом и и приложением брокера, заключил Шедько.

По данным ЦБ РФ, в 2023 году совокупный объем вложений россиян в ИИС вырос на 22%, до 543 млрд рублей. Это эквивалентно показателям на конец 2021 года, тогда он составил 551 млрд рублей.

Ранее в Госдуме высказались о ключевой ставке ЦБ и ее влиянии на ИИС.

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