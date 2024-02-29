Стало известно, что дороже денег молодым работникам в России

Каждый второй молодой специалист, работающий в найме, — 50% — заинтересован в профессиональном развитии и дальнейшем карьерном росте больше, чем в деньгах. Это следует из опроса компании LES Art Resort, результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Развитую корпоративную культуру и теплые отношения в коллективе предпочли деньгам 40% респондентов.

«Люди, только начинающие карьерный путь, стремятся поскорее стать более опытными кадрами, поступаясь work-life balance и даже системой материальной мотивации. При этом молодые специалисты отдают предпочтение органическому росту бок о бок с коллективом, нежели конкурентную среду. 60% опрошенных отметили, что хотели бы иметь близкие отношения с коллегами: заводить друзей, регулярно общаться и встречаться в нерабочее время, проводить совместный досуг», — отметили в пресс-службе компании.

30% респондентов отметили важность теплой атмосферы, поддержки и взаимопонимания, но только в рабочие часы, и только каждый десятый выбирает личную отстраненность и взаимодействие исключительно по рабочим вопросам.

Две трети «джуниоров» (70%) хотят иметь постоянную поддержку в развитии и регулярный сбор обратной связи от своего непосредственного руководителя. Только 20% считают важным детальный контроль и мониторинг проделанной ими работы, и всего 10% ожидают полную самостоятельность в работе.

Однако самым глобальным трендом среди миллениалов и поколения Z остается джоб-хоппинг (Job Hopping — с английского «перепрыгивание с места на место»). Более 90% респондентов хотели бы менять рабочее место каждый год, оставшиеся 10% готовы работать в одной компании два-три года.

Компания провела опрос в конце февраля 2024 года среди 1300 россиян в возрасте от 18 до 25 лет. 53% из них — женщины, 47% — мужчины. Опрос подразумевал вариативность ответов.

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