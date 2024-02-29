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Вкладчикам КИВИ банка начнут выплачивать страховое возмещение

Вкладчикам КИВИ банка начнут выплачивать страховое возмещение 29 февраля

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Вкладчикам лишившегося лицензии КИВИ банка начнут выплачивать страховое возмещение 29 февраля. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на своем сайте.

Принимать заявления на выплаты, а также осуществлять сами выплаты будет банк «Уралсиб», который действует от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента.

Агентство отметило, что с 19 марта вкладчики смогут подать заявление о выплате возмещения в электронной форме через портал «Госуслуги» или сайт АСВ.

21 февраля Центробанк России лишил КИВИ банк лицензии из-за серьезных нарушений, что привело к немедленной остановке работы его платежной системы Contact. 22 февраля Банк России исключил КИВИ банк и его платежную систему Contact из реестра операторов платежных систем.

Заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова отмечала, что регулятор зафиксировал множество случаев, когда банк открывал кошельки на людей без их ведома, а через такие счета мошенники могут проводить противозаконные операции, компрометируя невиновных граждан. Зампред Банка России добавила, что КИВИ банк неоднократно оказывал услуги теневому игорному бизнесу, а также переводил похищенные средства подставным лицам и предоставлял другие нелегальные финансовые услуги.

Ранее АСВ оценило активы КИВИ банка для расчетов с кредиторами.

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