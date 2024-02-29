Вкладчикам КИВИ банка начнут выплачивать страховое возмещение

Вкладчикам лишившегося лицензии КИВИ банка начнут выплачивать страховое возмещение 29 февраля. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на своем сайте.

Принимать заявления на выплаты, а также осуществлять сами выплаты будет банк «Уралсиб», который действует от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента.

Агентство отметило, что с 19 марта вкладчики смогут подать заявление о выплате возмещения в электронной форме через портал «Госуслуги» или сайт АСВ.

21 февраля Центробанк России лишил КИВИ банк лицензии из-за серьезных нарушений, что привело к немедленной остановке работы его платежной системы Contact. 22 февраля Банк России исключил КИВИ банк и его платежную систему Contact из реестра операторов платежных систем.

Заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова отмечала, что регулятор зафиксировал множество случаев, когда банк открывал кошельки на людей без их ведома, а через такие счета мошенники могут проводить противозаконные операции, компрометируя невиновных граждан. Зампред Банка России добавила, что КИВИ банк неоднократно оказывал услуги теневому игорному бизнесу, а также переводил похищенные средства подставным лицам и предоставлял другие нелегальные финансовые услуги.

Ранее АСВ оценило активы КИВИ банка для расчетов с кредиторами.