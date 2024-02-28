Годовой рост ВВП России в январе ускорился

Годовой рост ВВП России в январе 2024 года ускорился до 4,6% с 4,4% в декабре 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минэкономразвития.

Согласно оценке министерства, в январе ВВП превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 4,6%, тогда как в декабре прирост составлял 4,4%. К уровню января 2022 года ВВП вырос на 1,9% после роста на 2,3% к 2021 году месяцем ранее.

По предварительным данным Росстата, рост ВВП по итогам 2023 года достиг 3,6%. В четвертом квартале показатель составил 5,1%, в декабре — 4,6%. Объем ВВП в текущих ценах достиг 171,041 трлн рублей.

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ на уровне 2,3% по итогам 2024 года. Банк России ожидает увеличения показателя на 0,5-1,5%.

Накануне стало известно, что экономисты Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) утверждают, что даже при ужесточении санкций российская экономика продолжит рост. В статье для журнала «Вопросы экономики» они представили два сценария развития с усилением санкционного давления.

По прогнозам, при консервативном сценарии рост ВВП замедлится до 0,3% в 2024 году, но восстановится до 1,4-1,5% в последующие годы. С базовым сценарием экономика будет расти темпами 1,5-2,2%. Ученые отмечают, что экономика России оказалась устойчивей к санкциям, чем ожидалось, и власти успешно минимизировали их негативные последствия.

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