Популярность российских компьютеров у бизнеса резко подскочила

Российский бизнес в 2023 году увеличил закупки компьютеров отечественных брендов на 71%. Всего за 12 месяцев компании приобрели порядка 100 тыс. таких устройств, пишет газета «Ведомости».

Наибольшей популярностью пользовались компьютеры DNS (DEXP), iRu, ICL, Depo и «Аквариус». Их востребованность объясняется высоким качеством, сопоставимым с иностранными аналогами, пояснил основатель компании «Роббо» Павел Фролов.

Три года назад лидерами в сегменте ПК на российском рынке были китайские Lenovo, HP, Acer, Dell и Asus.

Основными покупателями отечественной техники являются предприятия из нефтегазового сектора, энергетики, финансов и образования. В прошлом году на них пришлось около 56% всех продаж российских ПК.

Между тем большинство россиян считают, что технику нераскрученных брендов покупать рискованно.

Ранее в ЕЭК зарегистрировали три российских смартфона некогда популярного бренда Highscreen.