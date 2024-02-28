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Популярность российских компьютеров у бизнеса резко подскочила

«Ведомости»: компании увеличили закупки российских компьютеров на 71% за год

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Shutterstock

Российский бизнес в 2023 году увеличил закупки компьютеров отечественных брендов на 71%. Всего за 12 месяцев компании приобрели порядка 100 тыс. таких устройств, пишет газета «Ведомости».

Наибольшей популярностью пользовались компьютеры DNS (DEXP), iRu, ICL, Depo и «Аквариус». Их востребованность объясняется высоким качеством, сопоставимым с иностранными аналогами, пояснил основатель компании «Роббо» Павел Фролов.

Три года назад лидерами в сегменте ПК на российском рынке были китайские Lenovo, HP, Acer, Dell и Asus.

Основными покупателями отечественной техники являются предприятия из нефтегазового сектора, энергетики, финансов и образования. В прошлом году на них пришлось около 56% всех продаж российских ПК.

Между тем большинство россиян считают, что технику нераскрученных брендов покупать рискованно.

Ранее в ЕЭК зарегистрировали три российских смартфона некогда популярного бренда Highscreen.

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