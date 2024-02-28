Цена биткоина обновила максимум с 2021 года

Стоимость биткоина, 28 февраля, впервые с ноября 2021 года поднялась выше отметки $60 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16:25 курс монеты достиг отметки в $60,6 тыс. (+6,3%). К 16:45 курс криптовалюты скорректировался до $60,2 тыс. (+5,8%)

Криптовалюта дорожает уже пять дней подряд и за это время прибавила 17%. С начала года рост составил 40%.

По данным Coindesk, в ходе торгов биткоин поднимался до $60 635. Пиковое значение в ноябре прошлого года составляло чуть более $69 тыс. Если рост продолжится, февраль может стать самым успешным месяцем для биткоина с декабря 2020 года.

Аналитики связывают взлет курса с ажиотажным спросом на биткоин-ETF в США. За два месяца их совокупные активы превысили 300 тыс. BTC. Лидеры рынка прогнозируют, что к концу 2024 года стоимость биткоина может достичь $100 тыс.

Вслед за биткоином растут и другие криптовалюты. Ethereum торгуется выше $3300, впервые с мая 2022 года. Капитализация рынка криптоактивов превысила $1,6 трлн.

До этого криптоэксперт рассказал, стоит ли продавать биткоины после резкого подорожания.

Ранее россиян предупредили об опасной особенности биткоина.