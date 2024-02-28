Экономисты назвали главное условие для нового повышения ключевой ставки

Центробанк на сегодняшний день не имеет оснований повышать ключевую ставку, считает экономист Николай Кульбака. На этот шаг регулятор пойдет только в случае, если начнет расти инфляция, пояснил он в беседе с телеканалом «360».

«Главная цель изменения [ключевой ставки] — борьба с инфляцией. Если она будет расти, то ЦБ повысит ставку. Если нет — снизится или останется на прежнем уровне. Сейчас не вижу сильного увеличения или снижения инфляции. Поэтому мой прогноз: ставка останется на своем уровне», — отметил Кульбака.

Он подчеркнул, что в целом денежно-кредитная политика ЦБ направлена на регулирование объема денежной массы в стране. При повышенной ставке кредитов выдается меньше, из-за чего денежная масса растет медленнее. В экономике России кредитными являются 80% денег, добавил он.

Экономист Александр Дудчак в свою очередь раскритиковал ЦБ, заявив, что изменения ставки невозможно объяснить здравым смыслом. По его мнению, в этом году в России не будет роста экономики из-за действий регулятора, который уничтожил в стране спрос.

«Когда у человека нет денег — и цены то не растут. Такая ключевая ставка — запретительная для инвестиций», — пояснил Дудчак.

Напомним, накануне опубликовали резюме обсуждения ключевой ставки в ЦБ. В ходе заседания некоторые члены совета директоров допустили снижение ставки раньше второго полугодия. Также отмечается, что инфляционное давление ослабевает.

В Госдуме ранее призвали снижать ключевую ставку в ближайшее время.