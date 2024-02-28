Вкладчикам «Гефеста» назвали сроки страховых выплат

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам лишившегося лицензии банка «Гефест» не позднее 13 марта. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на своем сайте.

Из данных отчетности кредитной организации на 1 февраля 2024 года следует, что страховая ответственность АСВ оценивается в размере 181,2 млн рублей. Именно столько должны выплатить вкладчикам «Гефеста».

В АСВ напомнили, что заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года. Для ускорения процесса выплат агентство будет использовать банки-агенты — их отберут на конкурсной основе в срок не позднее 4 марта 2024 года.

28 февраля Банк России отозвал лицензию у банка «Гефест» в городе Кимры Тверской области. Регулятор отмечал, что кредитная организация не исполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, нормативные акты ЦБ, а также не раз нарушала требования, предусмотренные законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

До этого зампред Центробанка рассказала, какие нарушения регулятор выявил в лишенном лицензии КИВИ банке.

Ранее ЦБ РФ продлил право не банков раскрывать чувствительные к санкциям данные.