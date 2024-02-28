Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Вкладчикам «Гефеста» назвали сроки страховых выплат

АСВ начнет выплаты вкладчикам банка «Гефест» не позднее 13 марта

close
100%
Pixabay

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам лишившегося лицензии банка «Гефест» не позднее 13 марта. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на своем сайте.

Из данных отчетности кредитной организации на 1 февраля 2024 года следует, что страховая ответственность АСВ оценивается в размере 181,2 млн рублей. Именно столько должны выплатить вкладчикам «Гефеста».

В АСВ напомнили, что заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года. Для ускорения процесса выплат агентство будет использовать банки-агенты — их отберут на конкурсной основе в срок не позднее 4 марта 2024 года.

28 февраля Банк России отозвал лицензию у банка «Гефест» в городе Кимры Тверской области. Регулятор отмечал, что кредитная организация не исполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, нормативные акты ЦБ, а также не раз нарушала требования, предусмотренные законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

До этого зампред Центробанка рассказала, какие нарушения регулятор выявил в лишенном лицензии КИВИ банке.

Ранее ЦБ РФ продлил право не банков раскрывать чувствительные к санкциям данные.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами