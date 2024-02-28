Рост ВВП Гонконга ускорился до максимальных с 2021 года показателей

Рост ВВП Гонконга по итогам четвертого квартала 2023 года ускорился на 4,3% в годовом выражении против 4,1% кварталом ранее. Это лучший результат с октября — декабря 2021-го, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные статуправления Гонконга.

Экономика окрепла благодаря росту потребительских расходов, отметили аналитики. За период одни увеличились на 3,3% год к году. Государственные расходы, в свою очередь, упали на 5,2%. Инвестиции в основные активы подскочили на 16,4%.

Еще одним позитивным фактором стало увеличение экспорта товаров (+2,6%) и услуг (+22,2%).

Согласно прогнозам статуправления Гонконга, в 2024 году рост ВВП может составить 2,5-3,5%.

До этого Гонконг пригрозил делистингом двум игорным компаниям из-за продажи казино в РФ. Речь идет о LET Group Holdings и Summit Ascent Holdings из Макао. Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) не уверена, что после продажи активов в России за $116 млн у компаний сохранится достаточный уровень операций, чтобы поддерживать деятельность.

Ранее Уоррен Баффет продал 10 млн акций Apple и вложился в загадочный бизнес.