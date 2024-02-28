Курс биткоина впервые превысил $59 тысяч с ноября 2021 года

Стоимость биткоина впервые с ноября 2021 года превысила $59 тысяч за монету. Об этом свидетельствуют данные торгов на площадке Coindesk.

Согласно данным площадки, стоимость биткоина в ходе торговой сессии поднималась на 4,99%, до $59,023 тысяч.

До этого курс биткоина превысил $57 тысяч за монету.

Директор по развитию блокчейн-платформы Bringold Сергей Селиванов рассказывал «Газете.Ru», что россиянам лучше покупать биткоины равными долями через равные временные отрезки, когда цена криптовалюты снижается. Это позволяет усреднить стоимость входа в биткоины и снизить риски неудачного выбора времени покупки.

По его словам, после резкого взлета цены биткоин может продемонстрировать как снижение, так и продолжение роста, потому что участники рынка могут быть охвачены паникой и страхом упущенной прибыли.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16%.