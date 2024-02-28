Россиянам назвали четыре способа сэкономить на аренде жилья

Традиционно недорогие варианты аренды жилья можно найти в удаленных районах города. Это первый способ сэкономить для квартирантов, рассказала «Газете.Ru» заместитель директора управления аренды квартир компании «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова. Она назвала еще три приема для снижения стоимости аренды квартиры.

«Например, в Москве, если добираться до станции метро или МЦК придется на наземном транспорте, стоимость найма может быть снижена на 5-20% в зависимости от длительности поездки», — отметила риелтор.

Второй способ сэкономить на аренде — снять жилье в складчину. По словам Поляковой, заявок на такую аренду в 2024 году стало на 30% больше, чем в начале 2023 года.

«Третий способ сэкономить — снять квартиру неважного качества: при отсутствии ремонта или наличии неисправностей арендная ставка может быть сокращена на 10-40% в зависимости от серьезности и масштаба повреждений», — рекомендовала Полякова.

Четвертый способ — снять жилье «под ремонт», когда отделочные или ремонтные работы перекладываются на плечи квартирантов (на время проведения работ арендная плата может быть снижена или отменена вовсе).

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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