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Мишустин призвал ФАС тщательно контролировать ценообразование

Мишустин призвал ФАС тщательно контролировать цены на торговых площадках

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) тщательно контролировать процессы ценообразования на электронных торговых площадках. Об этом сообщается в Telegram-канале российского правительства.

Мишустин провел встречу с главой ФАС Максимом Шаскольским. На ней руководитель надзорного органа рассказал, что после рассмотрения обращений потребителей ФАС выявила случаи динамического ценообразования, в частности, при определении стоимости проезда на ж/д и авиатранспорте, а также на услуги такси и в сфере гостиничного бизнеса.

В настоящее время служба применяет инструменты мягкого ценового регулирования с целью поиска оптимальных решений для сдерживания цен в этих сферах.

«Председатель правительства призвал ФАС отдельно контролировать процессы, происходящие в расширяющемся секторе электронной коммерции, включающем не только интернет-магазины, но и площадки, предоставляющие услуги каршеринга, такси и другие услуги», — говорится в сообщении.

Он также призвал организовать плотное взаимодействие службы с Федеральным казначейством и ФНС. Премьер подчеркнул, что это позволит незамедлительно принимать меры реагирования в случае увеличения цен.

До этого правительство утвердило правила отчуждения федерального имущества.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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