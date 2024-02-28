Риелтор рассказала, что будет с ценами на аренду квартир в 2024 году

Весной 2024 года цены на аренду квартир в России зафиксируются на текущих уровнях и прекратят расти. Такой прогноз «Газете.Ru» дала

директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.

По ее словам, в настоящее время на рынке аренды есть явный дисбаланс между ожиданиями арендаторов и реальной ставкой съема жилья.

«Дальнейший рост ставок приведет к еще большему смещению спроса с центральных локаций в крупных городах на окраины.

Скорее всего, весной следует ожидать фиксации ставок аренды на нынешних уровнях и прекращение их роста. Новая волна роста будет традиционно во второй половине лета», — отметила эксперт.

По данным «Авито Недвижимости», предоставленным «Газете.Ru», больше всего в этом году подорожала аренда однокомнатных квартир (+25% за год, до 25 тыс. рублей в среднем по итогам первой половины февраля 2024 года) и студий (+19% за год, до 25 тыс. рублей в среднем). Двухкомнатные квартиры в феврале можно снять в среднем за 32 тыс. рублей (+6,7% за год), а «трешки» — за 45 тыс. рублей, как и годом ранее.

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Ранее доктор экономических наук Юрий Шедько предрек падение цен на квартиры в России на 10% к концу года.