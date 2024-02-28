Инвестстратег объяснил, с чем связан рост объема валютных накоплений у россиян

Резкий рост объема валютных накоплений у россиян вызван тем, что для них такая форма сохранения сбережений является привычной и проверенной. Об этом Tsargrad.tv рассказал инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета Сергей Суверов.

Помимо этого, причина может заключаться в том, что граждане России боятся девальвации рубля после президентских выборов, добавил эксперт. Еще одна причина — покупка иностранной валюты для туристических поездок за границу.

«Вот это, наверное, основные причины покупки иностранной валюты домохозяйствами. Кроме того, есть механизм курсообразования на эту валюту, то есть ее можно поменять в обменниках, поэтому в данном случае каких-то проблем, мне кажется, граждане не видят», — заключил Суверов.

22 февраля инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин в беседе с «Газетой.Ru» говорил, что россиянам не стоит покупать доллары и евро весной с целью выиграть на изменении их курсов. По его словам, март действительно может оказаться для рубля чуть более благоприятным, чем январь и февраль.

Ранее аналитик объяснил ослабление курса доллара.