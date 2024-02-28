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Россияне заявили об отсутствии сбережений

РОМИР: по итогам 2023 года сбережения отсутствовали у 52% российских семей

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Shutterstock

Большая часть россиян (52%) признались, что к концу 2023 года не имели сбережений. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные опроса исследовательского холдинга РОМИР.

40% респондентов заявили, что хранят сбережения исключительно в рублях. Еще 7% респондентов признались, что держат часть сбережений в иностранной валюте. Исключительно в долларах и евро «заначку» имеют лишь 1% российских семей.

Участие в опросе приняли более 4,3 тыс. совершеннолетних граждан РФ.

На днях эксперты объяснили, почему россияне продолжают копить доллары. Главная причина — страх обесценения рубля. Так, в январе объем американской валюты в российских домохозяйствах вырос до 8,7 трлн рублей по сравнению с 6,9 трлн годом ранее.

До этого стало известно, где в России живут самые финансово грамотные граждане.

Ранее инвестстратег предрек ослабление курса рубля после 28 февраля.

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