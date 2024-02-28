Стали известны изменения в ценах на цветы к 8 марта

В 2024 году россияне увеличат расходы на цветы к Международному женскому дню на 17% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорят данные компании «Эвотор», пишет РИА Новости.

Самые значительные траты приходятся на жителей Москвы и дальневосточных регионов, в то время как жители Псковской области и Карелии оказались наиболее экономными в этом вопросе. Так, средний чек на покупку цветов в России в феврале составил 1745 рублей, что на 17% выше, чем год назад.

Исследование также показало, что самые дорогие букеты приобретаются в Москве, где средняя стоимость цветов составляет 2422 рубля, увеличившись за год на 14%. В других регионах, таких как Приморье и Ханты-Мансийский автономный округ, цены также выше среднего уровня. Самый низкий средний чек на цветы зарегистрирован в Псковской области, где он составил всего 1054 рубля, что в 2,3 раза ниже, чем в Москве.

Средний чек на покупку цветов в других регионах также увеличился: в Ростовской области — 1681 рубль (рост на 25%), в Ставропольском крае — 1596 рублей (плюс 13%), в Нижегородской и Калининградской областях — 1569 и 1504 рубля соответственно. В то же время жители Архангельской области, Пермского края и Карелии тратят меньше среднего на цветы.

Средняя цена коробки конфет также увеличилась на 11% и составила 388 рублей в феврале 2024 года. В компании отметили, что средний чек на цветы в преддверии 8 марта растет каждый год. Россияне планируют потратить более 13,5 тысячи рублей на подарки в феврале и марте, причем около 6 тысяч рублей будет направлено на подарки к Международному женскому дню. Наиболее популярными подарками остаются цветы и непродуктовые товары повседневного спроса, говорится в исследовании.

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