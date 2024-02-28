ЦБ РФ впервые опубликовал детали обсуждения решения по ключевой ставке

Банк России впервые раскрыл подробности обсуждения решения о сохранении ключевой ставки на уровне 16% в феврале. Некоторые члены совета директоров выразили мнение о возможности снижения ставки чуть раньше второй половины года.

В резюме обсуждений отмечается, что большинство участников ожидали начала снижения ставки во второй половине 2024 года, однако некоторые не исключали возможности более раннего снижения. Условия для снижения ключевой ставки будут сложены при стабильном снижении инфляции и реальных процентных ставок.

Члены совета директоров Банка России согласились, что инфляционное давление постепенно ослабевает в результате ужесточения денежно-кредитной политики. Центробанк отметил замедление роста цен с 11,3% в июле—ноябре 2023 года до 6,5% в декабре—январе. Однако в январе инфляционное давление оставалось примерно на уровне декабря.

ЦБ также опубликовал комментарии к среднесрочному прогнозу, прогнозируя годовую инфляцию на первый квартал в 7,6% и темпы роста ВВП в 4,3%. К концу 2024 года банки России перейдут к дефициту ликвидности. Банк России сохранял ключевую ставку на уровне 16% 16 февраля, отмечая необходимость жестких денежно-кредитных условий для стабилизации инфляции.

Ранее ЦБ РФ продлил право не банков раскрывать чувствительные к санкциям данные.