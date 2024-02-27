В Госдума заявили о проблемах на зерновом рынке России

В Госдуме выразили обеспокоенность в связи с текущей ситуацией на российском рынке зерна. Об этом заявил вице-спикер ГД Алексей Гордеев на съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, передает ТАСС.

По его словам, необходимо сделать все возможное, чтобы оживить рынок зерна и сделать цены экономически обоснованными. Гордеев подчеркнул, что зерно — это основа сельхозэкономики, и стабильные цены крайне важны для ее развития.

Вице-спикер отметил, что если ситуация не будет решена, по цепочке пострадают смежные отрасли АПК. Например, производители не смогут покупать необходимую технику, в первую очередь комбайны.

Кроме того, по словам Гордеева, нарастает диспаритет цен в аграрной сфере. При этом в законе о развитии сельского хозяйства прописана обязанность государства обеспечивать паритет цен на промышленную и сельхозпродукцию. Для решения этой проблемы в Госдуме готовят предложения по механизмам ценового паритета.

До этого микробиологи выяснили, каким бактериям «играет на руку» глобальное потепление.

Ранее польские фермеры устроили марш на столицу.