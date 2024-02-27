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В Госдума заявили о проблемах на зерновом рынке России

Вице-спикер Госдумы Гордеев выразил обеспокоенность ситуацией с ценами на зерно

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Nina Liashonok/Reuters

В Госдуме выразили обеспокоенность в связи с текущей ситуацией на российском рынке зерна. Об этом заявил вице-спикер ГД Алексей Гордеев на съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, передает ТАСС.

По его словам, необходимо сделать все возможное, чтобы оживить рынок зерна и сделать цены экономически обоснованными. Гордеев подчеркнул, что зерно — это основа сельхозэкономики, и стабильные цены крайне важны для ее развития.

Вице-спикер отметил, что если ситуация не будет решена, по цепочке пострадают смежные отрасли АПК. Например, производители не смогут покупать необходимую технику, в первую очередь комбайны.

Кроме того, по словам Гордеева, нарастает диспаритет цен в аграрной сфере. При этом в законе о развитии сельского хозяйства прописана обязанность государства обеспечивать паритет цен на промышленную и сельхозпродукцию. Для решения этой проблемы в Госдуме готовят предложения по механизмам ценового паритета.

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