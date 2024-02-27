Сбер и НИУ ВШЭ будут развивать программу в области цифрового права

Сотрудничество Сбера с факультетом права Высшей школы экономики выходит на новый уровень. Об этом после заключения договора о сотрудничестве банка с факультетом права НИУ ВШЭ заявил вице-президент, директор правового департамента Сбербанка Игорь Кондрашов.

Отмечается, что соглашение направлено на развитие программы «Юриспруденция: цифровой юрист», которая готовит юристов с цифровыми навыками в области цифрового права, а также на организацию стажировок мастер-классов и образовательных инициатив. Договор заключается на срок реализации образовательной программы — до 31 декабря 2028 года.

Предполагается, что сотрудничество поможет в подготовке высококвалифицированных специалистов, также поспособствует формированию кадрового резерва. Для обучающихся будут, помимо образовательных мероприятия, также будут проведены стажировки для работы над проектами правового регулирования IT.

По словам Кондрашова, подготовка юристов с цифровыми навыками важна не только для банка но и для российской юриспруденции. Он подчеркнул, что отрасль быстро меняется, и в ней все чаще используются LegalTech и технологии искусственного интеллекта, которые увеличивают возможности и повышают производительность юриста

«Мы продолжим развивать наш совместный курс, чтобы вместе с ВШЭ готовить уникальных специалистов, которые в совершенстве знают законодательство и при этом разбираются в новых технологиях», — сказал он.

Вице-президент Сбера подчеркнул, что Россия уже чувствует дефицит таких специалистов, а в будущем их востребованность будет только возрастать.

Напомним, программа «Юриспруденция: цифровой юрист» стартовала в 2022 году. Сейчас на ней учится 83 студента. При этом, согласно договору, планируется увеличить их количество до 500 человек.