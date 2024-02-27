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Авиакомпании жалуются в ФАС на рост тарифов в аэропортах

РБК: авиакомпании обратились в ФАС из-за необоснованного роста тарифов

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Shutterstock

Несколько российских авиакомпаний обратились в Федеральную антимонопольную службу из-за, как они заявляют, необоснованного роста тарифов в аэропортах. Об этом сообщает телеканал РБК со ссылкой на копию письма на имя замглавы службы Петра Иванова.

«Установление тарифов по услугам, цены на которые не регулируются государством, производится произвольно, как по их абсолютной величине, так и по частотности их изменений, преимущественно без какой-либо обоснованной связи с реальной себестоимостью каждой из услуг», — пишет президент российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун.

Он отмечает разницу, которая возникает между тарифами по одинаковым видам услуг в разных аэропортах со сравнимым пассажиропотоком и в сравнимых регионах — по словам Тасуна, она может достигать 75%.

Отдельно авиаперевозчики указывают на стоимость противообледенительной жидкости, на продаже которой аэропорты получают сверхприбыль.

До этого в ФАС рассказали, почему не поддержали фиксацию максимальной цены на такси.

Ранее ФАС обвинили в создании монополиста на рынке такси.

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