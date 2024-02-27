Эксперт объяснила, как принимать квартиры по новым правилам в 2024 году

В 2024 году в России вступили в силу новые правила приемки квартир в новостройках. О том, как теперь правильно принимать жилье и на что обращать внимание, «Газете.Ru» рассказала директор по правовым вопросам Level Group Ирина Сизова.

По ее словам, новые правила фактически вернули механизм, который действовал ранее. Так, например, теперь недостатки фиксируются не в передаточном акте, а в акте осмотра, чтобы это не мешало регистрации права собственности.

Еще одно новшество — увеличение срока устранения недостатков застройщиком до 60 дней. Ранее на это отводилось 45 дней, что часто было недостаточно для качественной работы. Кроме того, теперь застройщик может информировать дольщика по электронной почте или в мессенджерах.

По словам Сизовой, один из главных вопросов — насколько существенны выявленные недостатки. При существенных нарушениях можно отказаться от приемки квартиры, при незначительных — нет. Однако закон не конкретизирует критерии. Это и приводит к путанице, говорит эксперт.

«Вместе с тем, в 2022 году кабмин ввел некий аналог досудебной экспертизы, когда на стадии приемки объекта необходимо привлекать эксперта, который одновременно фиксирует недостатки и решает вопрос об их существенности», — говорит эксперт

При этом существует большая разница между простой констатацией факта недостатков, отраженных экспертом в акте осмотра, и подробно обоснованным и полноценным заключением. Во втором случае суд сможет максимально быстро разрешить спор без назначения собственной экспертизы, тогда как в первом случае документ, по сути, не имеет какой-либо реальной силы, подытожила Сизова.

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