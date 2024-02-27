Россиянам рассказали, когда ждать повышения пенсий

По графику индексация пенсий в России с 1 марта не предусмотрена. Об этом «Газете.Ru» сообщила кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Для отдельных категорий россиян была индексация с 1 февраля, а следующая — с 1 апреля. А с 1 марта повышения могут ожидать только несколько категорий россиян — тех, кто достиг 80-летнего возраста, кто получил инвалидность и тех, кому по заявлению был пересмотрен размер пенсионных выплат», — пояснила Швец.

В марте 2024 года пенсионеры, которые в предыдущем месяце встретили 80-летие, получат двойную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости – 16 269,76 рубля. Надбавка за возраст устанавливается россиянам вне зависимости от страховых баллов, стажа работы и числа пенсионных баллов. Надбавка начисляется в месяц достижения пенсионером 80-летия и начинает выплачиваться со следующего месяца. Такую же сумму доплаты к пенсии получат инвалиды первой группы. Если человеку 80 лет и он инвалид первой группы, двойной надбавки он не получит — она будет начисляться только по одному из этих критериев.

26 февраля газета «Известия» сообщила о повышении пенсий некоторым категориям россиян с 1 марта.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров в России проиндексированы с 1 января 2024 года на 7,5%. Стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 133,05 рублей, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии – 8 134,88 рубля. Социальные пенсии будут повышены с 1 апреля 2024 года на 7,5% с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год.

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