Аналитик оценил степень перегрева рынка ипотеки в России

На российском рынке ипотеки все хорошо, перегретости мы не наблюдаем, заявил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» директор департамента кредитного розничного бизнеса Росбанка Денис Ковалев.

«Просрочки по платежам ниже 0,5%. Это совсем мало. С ипотекой все хорошо, там нет никаких проблем. Сейчас проблемы только с уровнем ставки и спросом, который действительно ограничен», — заявил эксперт.

О перегретости ипотечного рынка в РФ мы слышим уже последние несколько лет, в том числе от Банка России, отметил Ковалев. Иногда возникает вопрос, откуда регулятор берет данные, добавил он.

В сентябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина сказала, что ЦБ видит признаки перегрева на рынке ипотечного кредитования в стране. Основные сигналы — быстрые темпы роста ипотеки и сохраняющийся разрыв в ценах на новое и вторичное жилье.

После этого в Госдуме заявили, что перегрев ипотечного рынка в стране провоцирует сам Банк России своими действиями.

Ранее ЦБ отметил сохранение перегрева российских рынков товаров и услуг.