Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Аналитик оценил степень перегрева рынка ипотеки в России

Аналитик Ковалев: никаких проблем на рынке ипотеки сейчас нет

close
100%
Pexels

На российском рынке ипотеки все хорошо, перегретости мы не наблюдаем, заявил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» директор департамента кредитного розничного бизнеса Росбанка Денис Ковалев.

«Просрочки по платежам ниже 0,5%. Это совсем мало. С ипотекой все хорошо, там нет никаких проблем. Сейчас проблемы только с уровнем ставки и спросом, который действительно ограничен», — заявил эксперт.

О перегретости ипотечного рынка в РФ мы слышим уже последние несколько лет, в том числе от Банка России, отметил Ковалев. Иногда возникает вопрос, откуда регулятор берет данные, добавил он.

В сентябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина сказала, что ЦБ видит признаки перегрева на рынке ипотечного кредитования в стране. Основные сигналы — быстрые темпы роста ипотеки и сохраняющийся разрыв в ценах на новое и вторичное жилье.

После этого в Госдуме заявили, что перегрев ипотечного рынка в стране провоцирует сам Банк России своими действиями.

Ранее ЦБ отметил сохранение перегрева российских рынков товаров и услуг.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами