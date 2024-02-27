В России могут ввести штрафы для нелегальных инвестиционных компаний

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий штрафы до 1 млн рублей за незаконное привлечение инвестиций физических лиц. Об этом пишет ТАСС.

Документ был внесен в сентябре 2023 года группой депутатов и сенаторов под руководством Анатолия Аксакова, пишет издание.

Законопроект дополняет Кодекс об административных правонарушениях новой статьей о наказании за незаконные услуги по привлечению средств граждан. За такие нарушения для физлиц вводится штраф от 5 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф от 20 до 50 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до 60 суток.

Юридическим лицам за незаконное оказание подобных услуг грозит штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или приостановка деятельности на два месяца.

Еще более суровые наказания вводятся за непосредственное незаконное привлечение средств граждан. Для физлиц штраф составит от 30 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей максимальный штраф может достичь 100 тыс. рублей, для юрлиц — 1 млн рублей.

Данный законопроект призван пресечь привлечение средств граждан организациями, не регулируемыми Банком России и не имеющими законных полномочий. Он дополняет ранее принятый запрет на подобную деятельность.

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