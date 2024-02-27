В России запустили ИИ-сервис по оценке стоимости жилья

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В ВТБ создали сервис аналитики для оценки новостроек

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Depositphotos

В ВТБ создали сервис аналитики для оценки новостроек, сообщает пресс-служба банка.

Платформа геоаналитики позволяет сопоставлять более 1000 слоев данных из банковской сферы, телекома и digital-сервисов.

«Программа учитывает множество факторов и показывает независимую от экспертного мнения оценку, что играет важную роль в общем процессе согласования сделки всеми участвующими в процессе подразделениями», — рассказал руководитель департамента анализа данных и моделирования, старший вице-президент банка ВТБ Максим Коновалихин.

Проект строится на базе трех платформ: платформы гео-аналитики (Geo), платформы автоматического обучения моделей (AutoML) и MLOps-платформы (scibox). У каждой из них своя задача в рамках бизнес-процесса. Как отметил Коновалихин, их объединение помогло достичь синергии и внести дополнительную ценность.

Проект стартовал с сегмента среднего и малого бизнеса. Следующая стадия — это использование программы как для целей крупного бизнеса, так и розничного ипотечного кредитования.

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