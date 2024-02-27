Инвестстратег предрек ослабление курса рубля после 28 февраля

После окончания налогового периода в России — 28 февраля — доллар будет стоить 92,5-93 рубля, курс российской валюты начнет снижаться. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Доллар во вторник балансирует вокруг отметки 92 рубля. Российская валюта получает поддержку от приближения пика налогового периода. Фундаментальными опорами для рубля продолжают служить накапливающийся эффект от жесткой политики ЦБ по ключевой ставке, временный контроль репатриации и продажи экспортной выручки, валютные интервенции регулятора», — отметил Бахтин.

По его словам, против нацвалюты играют ограничение притока экспортных доходов в Россию из-за относительно невысоких цен на энергоресурсы, санкционных эффектов, расширения дисконта российской нефти Urals к марке Brent, а также добровольных сокращений РФ нефтедобычи в рамках ОПЕК+.

«Текущая неделя может оказаться для рубля неплохой – не исключен сдвиг доллара ближе к 91 рублю, однако после прохождения фискальных платежей, в первых числах марта, пара доллар-рубль может вновь какое-то время тяготеть к 92,5-93 рублям», — заключил инвестстратег.

По данным Мосбиржи на 14:50 мск, доллар стоит 92 рубля (минус 37 копеек по сравнению с уровнем закрытия торгов понедельника).

Ранее аналитик объяснил ослабление курса доллара.