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В ВТБ к 2027 году планируют расшифровывать каждое третье онлайн-совещание ИИ-алгоритмом

ВТБ займется развитием ИИ-сервиса текстовой расшифровки онлайн-совещаний

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На данный момент из всех онлайн-совещаний в реальном времени расшифровывается не более 1% онлайн-конференций и до 10% в записи. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик, сообщает пресс-служба банка.

По мнению аналитиков ВТБ, к 2027 году каждое третье онлайн-совещание будет в режиме реального времени преобразовываться в текстовую расшифровку при помощи алгоритмов искусственного интеллекта. При этом в режиме записи будут преобразовываться из речи в текст более 95% всех онлайн-встреч, в которых принимают участие свыше трех человек.

«Всю аудиторию сервисов видеоконференцсвязи (ВКС) мы оцениваем в 20 млн пользователей в РФ. Из них регулярно функцией преобразования речи в текст пользуется порядка 1% аудитории. К 2027 году, мы прогнозируем, этот показатель вырастет до 10% всех пользователей сервисов видеоконференций. Он может вырасти и до 20% — но в случае развития не только сервисов транскрибации, но в целом сегмента цифровых ассистентов», — отметил Кулик.

В банке уточнили, что сотрудникам ВТБ при использовании видеохостинга DION.Видео доступен инструмент преобразования речи в текст (speech-to-text), который работает на базе алгоритмов искусственного интеллекта.

Отмечается, что алгоритм преобразовывает речь участников видео-встречи в разбитые на реплики письменные сообщения. Для реализации этого решения использовались модели, созданные ИТ-специалистами департамента анализа данных и моделирования банка ВТБ.

Как подчеркнул Кулик, ВТБ заинтересован в развитии алгоритмов генеративных моделей, а также в их апробации в используемых в банке сервисах. При этом в стратегии развития банка до 2026 года отдельное внимание уделено направлению искусственного интеллекта, а также совершенствованию внутренних сервисов, которыми пользуются сотрудники.

По оценке аналитиков банка, компания со штатом в 10 тыс. человек может сэкономить до 7,5 тыс. часов в год, если вместо расшифровки онлайн-совещаний вручную будут использоваться нейросетевые алгоритмы.

В ВТБ видят большой потенциал в использовании генеративных моделей для развития вспомогательных сервисов: голосовых помощников, цифровых ассистентов и др.

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