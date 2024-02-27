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ЦБ планирует удвоить лимит страхования вкладов для стимулирования сбережений

Зампред ЦБ Полякова: лимит страхования вкладов может быть повышен до ₽2,8 млн

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Центральный банк России рассматривает возможность удвоения лимита страхового возмещения по долгосрочным вкладам в рублях. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» рассказала заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

По ее словам, планируется повысить лимит страховки по безотзывным сберегательным сертификатам и долгосрочным рублевым вкладам (сроком свыше 3-5 лет) до 2,8 млн рублей. В настоящее время максимальная сумма возмещения составляет 1,4 млн рублей в одном банке.

Цель инициативы — сделать долгосрочные вклады более привлекательными для населения и тем самым обеспечить банки «длинными» денежными средствами для кредитования реального сектора экономики, пояснила Полякова. При этом отчисления банков в фонд страхования вкладов по таким депозитам будут снижены.

До этого Агентство по страхованию вкладов отмечало активный рост вкладов на сумму от 3 до 10 млн рублей (на 40% по количеству и сумме) и свыше 10 млн рублей (более чем на 30% по сумме и количеству). Средний размер вклада вырос до 324 тыс. рублей.

Ранее АСВ сформировало реестр для страховых выплат вкладчикам КИВИ банка

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