В России 2023 год стал рекордным по объему инвестиций в недвижимость

Прошедший 2023 год ознаменовался рекордным объемом инвестиций в российскую недвижимость — более 800 млрд рублей. Об этом пишет Forbes.

По мнению директора практики по сопровождению сделок в секторе недвижимости «Технологии доверия» Саяна Цыренова, его можно назвать годом передела рынка.

Основную долю сделок обеспечили иностранные инвесторы, активно выходившие из российских активов в 2023 году. Россияне также активно продавали объекты недвижимости. Самой яркой иллюстрацией стала продажа портфеля ТРЦ «Мега» шведской компанией Ingka Centres группе Газпромбанка. Эта сделка завершила почти 25-летнее присутствие в России IKEA — крупнейшего иностранного инвестора.

Иностранцы продавали в основном торговые центры (40% от общего объема), но также были крупные сделки со складами, офисами и отелями. Активным игроком стал Balchug Capital, купивший БЦ Pulkovo Sky в Петербурге и первую фазу ТРЦ «Метрополис» в Москве, уточняет журнал.

Среди россиян выделяются АФК «Система», Mall Management Group и другие. По мнению эксперта, покупка высококачественных активов по привлекательной цене позволит этим компаниям увеличить доходность бизнеса.

Наиболее привлекательным остается рынок складской недвижимости. Здесь арендные ставки агрессивно растут, достигнув к концу года почти 9000 рублей за 1 кв. м. Активны консервативные инвесторы, вкладывающие через ЗПИФы.

Рынок офисов оказался более стабильным, чем ожидалось — большая часть освободившихся площадей была постепенно арендована российскими компаниями. При сохранении этой тенденции вакансия будет снижаться и ставки вырастут.

До этого стало известно, что рынок коммерческой недвижимости в РФ начал выходить из стагнации.

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