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Криптоэксперт рассказал, стоит ли продавать биткоины после резкого подорожания

Криптоэксперт Селиванов посоветовал россиянам покупать биткоины равными долями

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Pexels

Россиянам лучше покупать биткоины равными долями через равные временные отрезки, когда цена криптовалюты снижается. Это позволяет усреднить стоимость входа в биткоины и снизить риски неудачного выбора времени покупки. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал
директор по развитию блокчейн-платформы Bringold Сергей Селиванов.

«После резкого взлета, как правило, следует коррекция, которую можно использовать для покупки биткоина. Но на крипторынке порой бывает сложно поймать подходящие точки входа и выхода, поэтому многие используют метод распределения стоимости, то есть покупки актива равными долями через равные временные отрезки», — отметил Селиванов.

По его словам, после резкого взлета цены прошедшей ночью биткоин может продемонстрировать как снижение, так и продолжение роста, потому что участники рынка могут быть охвачены паникой и страхом упущенной прибыли, что только усилит паническую скупку актива и быстро поднимет цену биткоина до $60 тыс. В случае коррекции цена за биткоин может вернуться к диапазону $52-$54 тыс., но уход ниже $50-$51 тыс. уже выглядит малореальным, добавил эксперт. Он также уточнил, что криптовалюта еще не исчерпала потенциал роста, поэтому и продавать биткоины сейчас не стоит.

Курс биткоина на криптобиржах 27 февраля вырос до $57 тыс. впервые с 2021 года, увеличившись на $7 тыс. за сутки.

Ранее криптоэксперт Дмитрий Мачихин посоветовал покупать биткоин после падения его цены до $33 тыс. за монету.

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