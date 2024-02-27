Экономист оценил, что будет с ценами на бензин после введения запрета на экспорт

В течение ближайшего полугода средняя цена за литр бензина на российских заправках составит 54-56 рублей, то есть сохранится на текущем уровне. Такой прогноз «Газете.Ru» дал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, оценив динамику стоимости топлива после запрета на экспорт бензина с 1 марта.

«Данная инициатива в первую очередь носит очевидно предвыборный характер. Но не только именно предвыборный. Государству совсем не нужно повторение ситуации 2018 года, когда уже после выборов, в мае и июне, резко выросли цены на бензин и дизтопливо в рознице, в некоторых регионах образовались даже очереди на заправках. И в связи с этой ситуацией появился демпфер», — отметил экономист.

Что такое демпфер Демпфер — налоговый вычет для российских нефтяников, которые продают нефтепродукты на внутреннем рынке, когда цены на них ниже, чем на экспорт. Он нужен для того, чтобы создать примерно равную доходность при продаже нефтепродуктов как на экспорт в Европу, так и на внутренний рынок. Такой механизм помогает ограничить цены на топливо в России.

По его словам, власти вводят запрет на экспорт бензина на полгода, чтобы сгладить колебания оптовых цен, так как в рознице сегодня рост цен сдерживается именно демпфером.

«Временные ограничения и даже временный запрет на экспорт важного для страны товара — нормальная ситуация для многих стран-экспортеров. Например, Индия периодически вводит запрет на экспорт отдельных сортов риса, Россия ранее ограничивала экспорт гречневой крупы. При высоких ценах на нефть и нефтепродукты в мире экспортировать нефтепродукты выгодно. Но для государства важно насытить внутренний рынок», — уточнил Лобода.

По его мнению, в среднем в течение полугода существенного роста оптовых цен на бензин не будет, по крайней мере, выше инфляции, а розничные цены могут стоять на месте или повышаться медленными темпами. По данным Росстата, за 2024 год инфляция в России составила 7,42% в годовом выражении).

Представитель вице-премьера РФ Александра Новака 27 февраля подтвердил, что с 1 марта в стране планируют ввести временный запрет на продажу бензина за рубеж. При этом запрет не затронет согласованные ранее объемы поставок бензина в страны ЕАЭС, а также Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

Ранее эксперт спрогнозировал цены на бензин в 2024 году.