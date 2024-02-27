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Экономист оценил, что будет с ценами на бензин после введения запрета на экспорт

Экономист Лобода: цена за литр бензина после запрета на экспорт составит ₽54-56

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В течение ближайшего полугода средняя цена за литр бензина на российских заправках составит 54-56 рублей, то есть сохранится на текущем уровне. Такой прогноз «Газете.Ru» дал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, оценив динамику стоимости топлива после запрета на экспорт бензина с 1 марта.

«Данная инициатива в первую очередь носит очевидно предвыборный характер. Но не только именно предвыборный. Государству совсем не нужно повторение ситуации 2018 года, когда уже после выборов, в мае и июне, резко выросли цены на бензин и дизтопливо в рознице, в некоторых регионах образовались даже очереди на заправках. И в связи с этой ситуацией появился демпфер», — отметил экономист.

По его словам, власти вводят запрет на экспорт бензина на полгода, чтобы сгладить колебания оптовых цен, так как в рознице сегодня рост цен сдерживается именно демпфером.

«Временные ограничения и даже временный запрет на экспорт важного для страны товара — нормальная ситуация для многих стран-экспортеров. Например, Индия периодически вводит запрет на экспорт отдельных сортов риса, Россия ранее ограничивала экспорт гречневой крупы. При высоких ценах на нефть и нефтепродукты в мире экспортировать нефтепродукты выгодно. Но для государства важно насытить внутренний рынок», — уточнил Лобода.

По его мнению, в среднем в течение полугода существенного роста оптовых цен на бензин не будет, по крайней мере, выше инфляции, а розничные цены могут стоять на месте или повышаться медленными темпами. По данным Росстата, за 2024 год инфляция в России составила 7,42% в годовом выражении).

Представитель вице-премьера РФ Александра Новака 27 февраля подтвердил, что с 1 марта в стране планируют ввести временный запрет на продажу бензина за рубеж. При этом запрет не затронет согласованные ранее объемы поставок бензина в страны ЕАЭС, а также Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

Ранее эксперт спрогнозировал цены на бензин в 2024 году.

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