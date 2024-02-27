Акции Сбера идут вверх в преддверии годовых результатов

Завтра Сбербанк представит рынку финансовые результаты за 2023 год по международным стандартам отчетности (МСФО). Исходя из их размера, станет понятен размер возможных дивидендов, которые могут получить акционеры самой дорогой компании России. Последние несколько дней акции Сбера неуклонно дорожают и уже почти достигли психологически важной отметки в 300 рублей.

«О цифрах прибыли за 2023 год уже примерно известно из данных по российской системе бухгалтерского вчера. Чистая прибыль Сбера рекордна и составит порядка 1,5 триллиона рублей. Это дает ориентир и по рекордным дивидендам — порядка 33 рублей за акцию. Важна и рентабельность капитала — 24,7%», — отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Он считает, что есть как минимум три причины инвестиционной привлекательности акций Сбера. «Во-первых, вложение в эти бумаги является ставками на растущую экономику, прогнозы по увеличению ВВП России в 2024 году у большинства экономистов, включая зарубежных, позитивны в диапазоне 1,5-2,5% роста. Во-вторых, Сбер уверенно превращается в технологический банк, педалируя в частности тему развития искусственного интеллекта. В-третьих, рынок ожидает снижения ключевой ставки ЦБ во второй половине года, что должно реанимировать потребительское кредитование. Отдельный бонус — монетизация доминирующей рыночной доли на банковском рынке и эффективного операционного менеджмента», — отмечает Суверов.

«Сбербанк сохраняет за собой статус одной из наиболее привлекательных дивидендных историй сезона», - согласна аналитик инвесткомпании «Велес Капитал» Елена Кожухова. «За 2022 год Сбербанк выплатил рекордные дивиденды в размере 25 рублей на оба типа акций с доходностью около 10% и рынок надеется, что и на этот раз выплаты будут щедрыми», — отмечает она.

«У Сбербанка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период роста ставок он может чувствовать себя чуть лучше банковского сектора в целом. Глава Сбера Герман Греф отмечал, что ожидает дальнейшего роста прибыли по итогам 2024 года, то есть крупные дивиденды не станут разовой историей. Поэтому акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке», — отмечают в своем отчете эксперты БКС Экспресс.